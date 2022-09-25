Бабье лето придет в Москву в следующие выходные

25 сен. 14:06

В Москве до конца сентября будет холодно и дождливо, а начало октября может порадовать теплыми днями, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Холодный, на 2,2 градуса ниже нормы, и дождливый сентябрь в предстоящую неделю в Центральной России по-прежнему будет по-осеннему ненастным", - сказал Тишковец.

В начале недели по ночам ожидается плюс 3-8 градусов, в дневные часы - не выше плюс 7-12 градусов. Только в последние дни сентября в Москве температура поднимется до климатической нормы.

Во второй части, продолжил синоптик, "усилится адвекция теплого воздуха, что вкупе с просветами в облаках повысит температурные показатели: если в четверг под утро будет плюс 6-11 градусов, днем плюс 9-14 градусов, в пятницу уже плюс 11-16 градусов, а в выходные станет еще комфортнее, до плюс 13-18 градусов".