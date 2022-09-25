Названы курорты Кубани, где сейчас самое теплое море

25 сен. 13:57

Вода в Черном море на курортах Краснодарского края постепенно остывает.

Купаться еще можно в районе Туапсе, там температура вода плюс 22,2 градуса, а также в Сочи и Новороссийские - плюс 22. Напомним, комфортной для купания считается температура воды от 22 градусов.

У побережья Геленджика Черное море остыло до 21,5 градуса, в районе Анапы - до 20 градусов.

Азовское море остыло раньше, и сейчас максимальная температура воды на курортах составляет 18 градусов.

В прошлом году бархатный сезон в Краснодарском крае завершился в конце сентября.

Отметим, что новая неделя в регионе начнется потеплением, ожидается до 28 градусов тепла.