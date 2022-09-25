В Алматы участник марафона умер на финише

25 сен. 13:19

Одиннадцатый по счету "Алматы марафон" завершился трагедией - на финише скончался один из участников забега, 47-летний Рустем Садыков.

Согласно информации на официальном сайте "Алматы марафон", мужчина, не раз участвовал в мероприятии, но сегодняшний забег стал для него последним.

Садыков бежал дистанцию 10 км, он упал, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров, рассказал главный врач соревнований, дежуривший на финише Оразбек Сахов.

Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут. В 10:15 медики констатировали смерть бегуна.

Официальная причина смерти будет названа позднее, по итогу судебно-медицинской экспертизы.

Всего в марафоне приняли участие порядка 12 тыс спортсменов любителей в возрасте от 15 лет из более чем 30 стран мира.