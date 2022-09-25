Евреи всего мира готовятся встречать Рош а-Шана

25 сен. 13:00

В воскресенье вечером евреи мира встретят Рош а-Шана – новый год по иудейскому календарю.

Наступает 5783-й год, празднование, по традиции, продлится два дня еврейского месяца тишрей. В этом году Рош а-Шана выпадает на 26 сентября, но так как в еврейском летоисчислении день начинается с захода солнца накануне, отмечать новый год будут уже вечером 25 сентября.

В честь праздника на столах должен быть специальный хлеб, мед и яблоки. Полагается макать яблоко в мед, есть и желать друг другу "счастливого и сладкого года". В праздник нельзя работать.

Десять дней, начиная с Рош-а-Шана и до Йом-Кипура, евреи усердно молятся о благополучии, дабы Всевышний внес их имена в Книгу жизни.

"Когда наступает Йом Кипур, Господь выносит вердикт, кого записать на будущий год. То, каким будет предстоящий год, полностью зависит от действий человека в год предыдущий. Мысленно мы оглядываемся на все свои поступки за год, чтобы понять, в чем были неправы по отношению к окружающим или даже к себе. Помочь получить милостивый приговор могут молитва, раскаяние и благотворительность", - сообщили в пресс–службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Праздник Рош а-Шана - один из самых ярких и красочных еврейских праздников. Его название переводится как "голова года". Этот праздник символизирует "шестой день творения", когда Бог создал первого человека - Адама.