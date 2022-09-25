Азербайджан гарантирует гражданам армянского происхождения равные права и свободы

25 сен. 12:40

Баку планирует интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь азербайджанского общества и обеспечить им равные права, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Азербайджан полон решимости интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь нашего общества и гарантировать им те же права и свободы (что и остальным гражданам), вне зависимости от этнического происхождения, вероисповедания или других аспектов. Конституция Азербайджанской Республики представляет хорошую основу для этого", - сказал Байрамов с трибуны 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Он выразил желание, "чтобы нынешнее руководство Армении не шло по пути предшественников и не закрывало еще одно окно возможности для достижения мира и безопасности в регионе".

"Пришло время, чтобы оба наши народа полностью и с открытым сердцем начали участвовать в постконфликтном процессе. Надеемся, что Армения пойдет на соответствующие шаги и будет конструктивно участвовать в переговорах", - заключил глава МИД Азербайджана.