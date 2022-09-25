Врач назвал минимальное содержимое аптечки

25 сен. 12:53

Некоторые препараты обязательно должны быть в каждой аптечке, сообщил врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт "СМ-Клиники" Шота Каландия, пишет "Прайм".

В каждом доме должны быть жаропонижающие и обезболивающие средства, например парацетамол и ибупрофен.

При наличии проблем с ЖКТ в аптечке стоит держать сорбенты (смектит диоктаэдрический, кремния диоксид коллоидный, полиметилсилоксана полигидрат) и антациды (алюминия фосфат, алгелдрат + магния гидроксид), продолжил Каландия.

По словам врача, в аптечке обязательно хранить антигистаминные препараты, которые не вызывают сонливость. Также полезно иметь в доме средства для обработки ран - перекись водорода, хлоргексидин, антибактериальные мази.

Специалист указал на важность соблюдения рекомендаций по хранению препаратов, а также на то, что лекарства должны храниться в недоступных детям местах.