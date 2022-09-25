Иран и Азербайджан соединит новый мост

25 сен. 12:07

Началось строительство автомобильного моста "Агбенд" между Азербайджаном и Ираном, который в будущем поспособствует облегчению более легкому и безопасному транзиту между двумя странами.

"В настоящее время, наряду со строительством пограничного моста между двумя странами, продолжаются и технические исследования", - рассказал агентству ILNA исполнительный директор иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Мохаммад Реза Кадходазаде.

Он добавил, что до завершения технических изысканий, точные расходы на строительство моста назвать невозможно.

Иран и Азербайджан совместно возводят мост через Астарачай, также совместно строится мост через реку Араз, отметил Кадходазаде.

Церемония закладки первого камня автомобильного моста "Агбенд" состоялась 21 сентября на территории Восточно-Зангезурского района Азербайджана.