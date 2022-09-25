Коронавирусом заразились еще 46 758 россиян

25 сен. 11:47

В России за минувшие сутки выявили 46 758 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 3 409, в Санкт-Петербурге - 3 314, в Подмосковье - 1 306. В Краснодарском крае - 858, в Ставропольском крае - 649, в Крыму - 337, в Дагестане - 70, в Кабардино-Балкарии - 200, в Адыгее - 90, в Карачаево-Черкесии - 97, в Чечне - 23, в Северной Осетии - 94, в Ингушетии - 56.

Общее число инфицированных в России достигло 20 792 921.

Госпитализированы за сутки 1 936 человек. Выздоровели 45 908 пациентов, за все время - 19 756 507.

Умерли за сутки 95 человек, с начала пандемии - 386 757.