Испания готова стать прибежищем для россиян

25 сен. 11:32

У россиян должна быть возможность получать визы в страны Евросоюза, уверен глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Мы ничего не имеем против российского народа", - сказал он, отвечая на вопрос, следует ли предлагать россиянам убежище в ЕС.

"Те, кто пытается покинуть страну, должны иметь возможность сделать это. Это совершенно возможно в настоящий момент, и именно поэтому европейцы вместо того, чтобы полностью закрыть возможность выдачи виз россиянам, оставили [открытой] дверь для выдачи виз тем, кто соответствует условиям для этого", - заявил министр в интервью газете La Razon.

Альбарес добавил, что России никогда не поздно сесть за стол переговоров, чтобы "говорить со всеми европейцами и реинтегрироваться в международное сообщество".