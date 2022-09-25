Автобус без тормозов устроил массовое ДТП в Алматы

25 сен. 11:20

В ночь на воскресенье в Алматы произошло массовое ДТП с участием автобуса.

Авария случилась на пересечении улиц Момышулы и Маргулана, по словам водителя автобуса 112 маршрута, он выехал на встречную полосу из-за отказавших тормозов, желая избежать столкновения с автомобилями, которые двигались перед ним.

В результате автобус на полном ходу протаранил встречные Mersedes Sprinter и Nissan Tiida. По инерции автобус проехал еще 700-800 м, после чего водитель выкрутил руль в сторону. Автобус залетел на бордюр, врезался в дерево и опрокинулся в арык.

В ДТП пострадали двое пассажиров автобуса - дети около 6-7 лет, они были доставлены в ближайшую больницу.

Полиция выясняет все детали произошедшего.