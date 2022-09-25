Узбекистан принял новую стратегию развития страны 

25 сен. 10:57

Власти Узбекистана приняли новую стратегию развития страны с 2022 по 2026 год, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Норов выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Цель стратегии - укрепить демократические процессы, гарантировать верховенство права и улучшить стандарты жизни людей", - рассказал Норов, передает ТАСС.

Стратегия основана на результатах реформ, проводившихся в Узбекистане в течение предшествующих пяти лет, и "призвана содействовать всеобъемлющей реализации целей устойчивого развития".

Планируется, что уровень бедности в стране к 2030 будет снижен вдвое, вырастет уровень эффективности системы социальной защиты, укрепится продовольственная безопасность, а Узбекистан станет одной из стран с уровнем дохода выше среднего, отметил глава МИД, добавив, что сейчас страна находится накануне важного политического события - конституционной реформы.