Азербайджан на Генассамблее ООН: Армения не хочет мира на Южном Кавказе

25 сен. 10:45

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказал, несмотря на неоднократные выступления Баку с инициативой проработать мирное соглашение с Ереваном, Армения все также придерживается практики имитации переговоров и часто прибегает к провокациям.

В начале выступления глава МИД Азербайджана сообщил, что страна инвестировала уже $3 млрд в восстановление освобожденных территорий, дальше объем инвестиций увеличится. Он подчеркнул, что ЮНЕСКО все еще не отправила миссию на освобожденные территории Азербайджана для проведения оценки нанесенного в период оккупации ущерба.

Азербайджан, напомнил министр, долгие годы призывал Армению поддержать независимую миссию ЮНЕСКО для оценки и оказания помощи в защите культурных памятников в регионе.

"Несмотря на то, что с армянской оккупацией данных земель было покончено в 2020 году, миссия ЮНЕСКО все еще не посетила данные территории. И я в очередной раз публично призываю к проведению данной миссии", - сказал с трибуны Байрамов.

По его мнению, уровень разрушений на освобожденных территориях указывает на желание уничтожить там все следы Азербайджана. "На протяжении 30 лет Армения проводила этнические чистки на этих территориях, незаконно переселяя туда людей, что является серьезным нарушением международного права", - напомнил глава МИД Азербайджана.

При этом Азербайджан привержен региональному миру и стабильности. Развитие добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией ключ к миру на Южном Кавказе, уверен Байрамов.

"Одновременно с развитием освобожденных территорий, Азербайджан инициировал процесс нормализации отношений с Арменией, основываясь на взаимном уважении территориальной целостности и независимости двух стран в рамках их границ", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что Азербайджан неоднократно выступал с инициативой проработать мирное соглашение с Арменией, для этого была утверждена соответствующая комиссия. Также Азербайджан выразил готовность к работе над делимитацией границы с Арменией, разблокировке коммуникаций в регионе и созданию Зангезурского коридора.

"Армения все также придерживается практики имитации переговоров и вместо выполнения своих обязательств, часто прибегает к провокациям для срыва мирного процесса", - констатировал Байрамов.

По его словам, недавняя армянская провокация была произведена недалеко от освобожденных территорий, где ведутся крупномасштабные восстановительные работы. Эта провокация хорошо вписывается в поведение, которое Армения демонстрировала на протяжении последних 30 лет, заметил он.

"Армения часто прибегала к провокациям во избежание достижения прогресса в переговорах. Азербайджан призывает Армению избегать действий, которые могут повредить процессу нормализации отношений", - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

После недавней Брюссельской встречи, продолжил он, Баку выразил Еревану свою готовность к работе над мирным соглашением. Вскоре после встречи Ереван получил предложения конкретных дат и места проведения встречи.

"Два дня назад, премьер министр Армении выступил в рамках 77-й Генассамлеи ООН. К сожалению, его выступление в очередной раз продемонстрировало, что Армения все так же привержена продолжению конфронтации, вместо нормализации отношений", - сообщил Байрамов.

Министр особо отметил, что Азербайджан, в свою очередь, нацелен на пост-конфликтную нормализацию для построения лучшего будущего для будущих поколений.