Дождь в Москве - за сутки выпало 55% месячной нормы

25 сен. 10:17

В ночь на субботу в Москве начались дожди, выпало уже больше половины месячной нормы осадков, при этом в воскресенье дожди продолжатся, сообщает метеобюро столицы, пишет "Интерфакс".

За сутки с небольшим в Москве выпало 36 мм осадков, такие данные получены в 6:00 с главной столичной метеостанции на ВДНХ. "По предварительным оценкам, за сутки с небольшим в городе выпало 55% месячной нормы осадков", - отметил представитель метеобюро.

Месячная норма осадков сентября в столице составляет 65 мм.

В воскресенье дожди не утихнут до вечера. "Облачно. Дождь. Температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов тепла, по области - от 6 до 11 градусов", - сообщает Гидрометцентр России о погоде в воскресенье.