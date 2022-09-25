Ефим Пивовар избран заместителем академика-секретаря Отделения историко-филологических наук РАН

25 сен. 10:05

На общем собрании Отделения историко-филологических наук Российской академии наук был избран заместитель академика-секретаря, руководитель секции истории ОИФН РАН, им стал Президент Российского государственного гуманитарного университета, член-корреспондент РАН Ефим Иосифович Пивовар.

Академик Российской академии наук, доктор исторических наук, Пивовар является специалистом в области новейшей истории России и постсоветского пространства, российского зарубежья, евразийской интеграции, экономической и социальной истории. Он автор более 400 научных работ, один из создателей отечественной школы постсоветских исследований.

Профессор Пивовар также является председателем Правления Центрального совета Российского общества историков-архивистов, членом Правления Российского Союза ректоров, Совета Российского исторического общества, Правления фонда «История Отечества», Президиума Высшей аттестационной комиссии РФ.

Ефим Пивовар - директор Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, заведующий кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ и кафедрой истории стран ближнего зарубежья МГУ имени М.В. Ломоносова.

Новый заместитель академика-секретаря Отделения историко-филологических наук РАН является кавалером Ордена Александра Невского, Ордена Почета, Ордена Дружбы. Также Пивовар лауреат Премии Правительства РФ в области образования и обладатель ряда других государственных и общественных наград, почетных званий и благодарностей.