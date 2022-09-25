Кабардино-Балкария вдвое нарастила посевы сои

25 сен. 7:49

В Кабардино-Балкарии в этом году почти в два раза увеличили площади, занятые под посевы сои, - информирует пресс-служба республиканского Минсельхоза.

"В текущем году аграрии Кабардино-Балкарии почти в два раза в сравнении с прошлым годом увеличили посевы сои. Культуру засеяли на площади 7,3 тыс га… Больше всего сои посеяно в Терском районе – 4,4 тыс га, в Урванском районе она занимает 1,6 тыс

га, по 0,5 тыс га – в Прохладненском и Майском районах республики и 0,3 тыс га – в Баксанском районе", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что введение ее в севооборот позволяют улучшить азотный баланс почвы и продуктивность севооборота.