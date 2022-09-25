Две новые модельные библиотеки заработают на Ставрополье до кон

25 сен. 5:40

В Ставропольском крае до конца этого года откроют еще две модельные библиотеки, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона

Уточняется, что в следующем году их количество увеличится еще на четыре. "Ставропольский край сохраняет лидерские позиции в создании модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта "Культура". К 18 уже действующим на территории края модельным библиотекам до конца года добавятся еще две, в 2023 году откроются еще четыре", - информирует пресс-служба ведомства.

Уточняется, что новые модельные библиотеки откроют в центральных библиотеках Буденновска и села Новоселицкого, а также в библиотеках-филиалах в селе Шведино Петровского округа и станице Курская Курского округа.