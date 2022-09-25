Студенты из более чем 60 регионов России намерены отправиться в экспедиции по Северному Кавказу

25 сен. 1:36

Учащиеся из 63 субъектов России подали заявки на участие в студенческих экспедициях по регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Экспедиции по Северному Кавказу являются совместным проектом Кавказ.РФ и Высшей школы экономики при поддержке АНО "Россия - страна возможностей", передает ТАСС.

Участвовать в экспедиции могут студенты 3-4 курсов бакалавриата или 3-5 курсов специалитета, магистранты 1-2 курсов. На сегодняшний день на конкурс зарегистрировались 570 учашихся. Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Краснодарского края, Башкирии, Мордовии Свердловской области и регионов СКФО.

"Чтобы все желающие могли поучаствовать, Кавказ.РФ и ВШЭ продлевает регистрацию еще на три дня - с 23 по 26 сентября", - поведали в пресс-службе.