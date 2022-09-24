Эрдоган с воздуха оценил строящийся флагман ВМС Турции

24 сен. 21:56

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня по пути на мероприятия в северо-западной провинции Сакарья осмотрел с вертолета строящийся флагман военно-морских сил Турции десантный корабль TCG Anadolu.

Строительство флагмана ВМС Турции продолжается с 2015 года на стамбульской верфи "Седеф" по личному указанию турецкого лидера. Проект реализуется под контролем Управления оборонпрома при Администрации президента Турции. Фотографии с борта вертолета были размещены в одной из соцсетей, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Напомним, судно TCG Anadolu имеет длину 231 м, ширину - 32 м, а при полном снаряжении оно будет весить 27 436 т. Также на его борту будут дислоцированы ударные БПЛА.