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Во Владикавказе открылся Международный форум "Христианство на Кавказе"

Во Владикавказе открылся Международный форум &quot;Христианство на Кавказе&quot;

В столице Северной Осетии сегодня начал работу Международный форум "Христианство на Кавказе: традиции и современность", который проходит в рамках празднования 1100-летия крещения Алании.

"В мероприятиях форума участвуют представители органов государственной власти, научного и образовательного сообщества, религиозные и общественные деятели из России, Сирии, Ирана, Греции, Армении, Ливана и Сербии", - сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

На тематических площадках планируется обсудить вопросы развития межкультурного и межрелигиозного диалога, профилактику межконфессиональных конфликтов и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, социальное служение религиозных и общественных организаций, аспекты информационной безопасности и другие актуальные темы.

Приветствие участникам, организаторам и гостям форума направил президент России Владимир Путин, его телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

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