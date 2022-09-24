Во Владикавказе открылся Международный форум "Христианство на Кавказе"

24 сен. 21:44

В столице Северной Осетии сегодня начал работу Международный форум "Христианство на Кавказе: традиции и современность", который проходит в рамках празднования 1100-летия крещения Алании.

"В мероприятиях форума участвуют представители органов государственной власти, научного и образовательного сообщества, религиозные и общественные деятели из России, Сирии, Ирана, Греции, Армении, Ливана и Сербии", - сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

На тематических площадках планируется обсудить вопросы развития межкультурного и межрелигиозного диалога, профилактику межконфессиональных конфликтов и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, социальное служение религиозных и общественных организаций, аспекты информационной безопасности и другие актуальные темы.

Приветствие участникам, организаторам и гостям форума направил президент России Владимир Путин, его телеграмма опубликована на сайте Кремля.