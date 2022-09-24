Ереван признал, что не ведет переговоры с Баку по границе

24 сен. 21:23

Власти Армении признали, что пока не обсуждают с Азербайджаном карты, которые будут браться за основу при делимитации границ двух государств, - сообщили сегодня в пресс-службе министерства территориального развития и инфраструктур Армении.

"Обсуждений по вопросу карт, которые будут лежать в основе делимитации, сейчас нет. Одновременно считаем важным всестороннее изучение документов, являющихся юридической основой титула в отношении территории на базе основополагающих принципов международного права", - говорится в сообщении министерства, передает Sputnik Армения.

Также в министерстве сообщили, что следующая встреча комиссии по делимитации и пограничной безопасности состоится в Брюсселе в ноябре 2022 года.

Напомним, пока единственная действующая межгосударственная комиссия занимается проблемой демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Правда, это достижение стало возможным благодаря усилиям не столько европейской, сколько российской дипломатии, однако Ереван под различными предлогами постоянно затягивает процесс продолжения и завершения работы над делимитацией и демаркацией государственной границы, на которой постоянно вспыхивают локальные конфликты. Чтобы избежать такой эскалации, необходимо, чтобы нормально заработали все пограничные системы, однако в Ереване, похоже, к этому не стремятся.