Горевшее сегодня в Ереване здание может рухнуть в любой момент

24 сен. 20:55

В недостроенном здании на территории компании "Пластик", где сегодня вспыхнул пожар, возникла угроза обрушения, - сообщает пресс-служба МЧС Армении.

На 150 кв м производственной территории компании сгорело 120 кв м изогама, повреждены шесть станков, разрушено около 120 кв м железобетонного покрытия крыши, - передает Sputnik Армения.

Сигнал о возгорании в недостроенном здании поступил в МЧС в 08:30, его тушили три бригады пожарных-спасателей. Огонь был локализован в 10։23, потушен пожар в 13։14.

Еще до приезда спасателей работники цеха пытались самостоятельно потушить огонь, но произошло обрушение бетонных перекрытий. Вызванные медики "Скорой помощи" оказали первую помощь 10 работникам, которые надышались дымом.