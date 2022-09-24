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Директор Эрмитажа стал почетным профессором СОГУ

Директор Эрмитажа стал почетным профессором СОГУ

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский стал почетным профессором Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова, - сообщили сегодня в пресс-службе СОГУ.

"Удостоверение почетного профессора СОГУ генеральному директору Государственного Эрмитажа вручил ректор Алан Огоев", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

После вручения документа Михаил Пиотровский уже в качестве профессора вуза выступил перед студентами и гостями с авторской лекцией.

Напомним, Пиотровский находится во Владикавказе в рамках "Дней Эрмитажа в Алании", которые открылись к празднованию 1 100-летия крещения Алании. 

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