Директор Эрмитажа стал почетным профессором СОГУ

24 сен. 20:42

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский стал почетным профессором Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова, - сообщили сегодня в пресс-службе СОГУ.

"Удостоверение почетного профессора СОГУ генеральному директору Государственного Эрмитажа вручил ректор Алан Огоев", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

После вручения документа Михаил Пиотровский уже в качестве профессора вуза выступил перед студентами и гостями с авторской лекцией.

Напомним, Пиотровский находится во Владикавказе в рамках "Дней Эрмитажа в Алании", которые открылись к празднованию 1 100-летия крещения Алании.