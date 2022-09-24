Источник: Путин может выступить с посланием парламенту в конце сентября

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября, сообщил источник в парламенте.
"Будет протокольное мероприятие 30 сентября", — рассказал он, отметив, что по уровню его организации можно предположить присутствие на нем первого лица, передает РИА Новости.
Источник не исключил, что возможно в этот день президент выступит с посланием к Федеральному собранию, где будет проходить само мероприятие, не указано.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что точных планов по дате оглашения послания пока нет.