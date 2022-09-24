В соцсетях активизировались боты, раскачивающие аудиторию Кавказа

24 сен. 20:15

В сети интернет резко активизировались боты, работающе в социальных сетях на аудиторию Северного Кавказа, - сообщил сегодня помощник депутата Госдумы Султана Хамзаева Ян Иванов.

"Более 70 тысяч прозападных бот-аккаунтов активизировались на Северном Кавказе. После первого дня объявления частичной мобилизации наша команда фиксирует резкое увеличение количества "активных" аккаунтов, занимающихся формированием деструктивных настроений. Проукраинские боты буквально завалили все комментарии под популярными постами разных общественных и политических деятелей. Схожее мы наблюдали в период начала СВО. Прошу своих земляков не вестись на "диалоги в сети с неизвестными лицами", – цитирует Хамзаева РИА Новости.

Основной задачей такой интернет-интервенции является раскачивание деструктивных настроений, травля по национальному фактору и унижение чести и достоинства граждан России, и методы западных спецслужб учитывают ментальные особенности аудитории, ключевые слова и стилистику общения. Но есть и особенности: подобные бот-аккаунты совершают типичные ошибки при развитии дискуссии, предпочитая использовать шаблоны", – добавил Хамзаев.

Штаб депутата подготовил обращение в ФСБ России с просьбой провести тщательную проверку с фиксацией и пресечением деятельности информационных деструктивных групп в соцсетях.