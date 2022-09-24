Сборная Армении "всухую" проиграла Украине в отборочном матче Лиги наций

24 сен. 19:55

Сегодня сборная Армении уступила на своем поле команде Украины, проиграв ей в отборочном матче Лиги наций с разгромным счетом 0:5.

Подопечные Капарроса довольно активно начали игру, однако повела в счете все же Украина: первый гол был забит на 22-й минуте Александром Тимчиком. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе сборной Украины, - передает Sputnik Армения.

Далее голы последовали один за другим: на 56-й минуте второй мяч Александра Зубкова, на 69-й минуте - Артема Довбыка, на 81-й минуте - Данилы Игнатенкова, а за шесть минут до конца матча Артем Довбык в пятый раз огорчил армянских болельщиков футбола.

После пяти туров в отборочной группе A дивизиона В сборная Армении замыкает турнирную таблицу с тремя очками. 27 сентября подопечные Хоакина Капарроса проведут последний матч в Лиге наций – в Дублине с Ирландией.