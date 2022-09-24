Во Владикавказе заработал реконструированный детский парк имени Жуковского

24 сен. 19:44

Сегодня после реконструкции во Владикавказе открылся детский парк имени Жуковского, - сообщил в своем Telegram-канале глава администрации местного самоуправления города Вячеслав Мильдзихов.

"Это пасмурное, дождливое утро озарили своими лучезарными улыбками детки из владикавказских школ. Они пришли порадоваться обновленному Детскому парку имени В.А. Жуковского, который мы, как и обещали, открыли ко Дню города", - написал он.

Реконструкция парка проводилась по федеральной программе "Создание комфортной городской среды".

Детский парк во Владикавказе назван в честь русского поэта В.А. Жуковского. Ранее на его месте находилась площадь, которая сформировалась в середине XIX века и была названа Александровской.