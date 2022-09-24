Египет выдвинет кандидатуру страны на проведение в ней Олимпиады 2036 года

24 сен. 19:29

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил предложение о выдвижении страны кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Как сообщил министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Собхи, "Глава государства дал согласие на официальный запрос о предоставлении Египту права проведения Олимпиады в 2036 году", - передает ТАСС.

Заявление прозвучало в ходе официального приема, устроенного египетскими властями по поводу визита в Каир президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, отметившего, что "спортивная инфраструктура Египта позволяет провести Олимпийские игры 2036 года".

Напомним, летняя Олимпиада ранее в Африке не проводилась. Каир участвовал в борьбе за право проведения Олимпийских игр 2008 года, но не вошел в список городов-финалистов.