Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на границе

24 сен. 19:15

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня провели телефонный разговор, - сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.

"Генерал-полковник Закир Гасанов подробно проинформировал своего турецкого коллегу об оперативной обстановке, возникшей после предпринятых азербайджанской армией решительных мер против последних провокаций Вооруженных сил Армении, а также о работах, проводимых в области армейского строительства", - говорится в сообщении.

Хулуси Акар особо отметил, что Турция, как и всегда, поддерживает Азербайджан и всегда находится рядом.

Также стороны обменялись мнениями о перспективах азербайджано-турецкого военного сотрудничества, - добавили в пресс-службе.