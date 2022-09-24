На "Верхнем Ларсе" собралась очередь из тысяч легковушек

24 сен. 18:57

В пункте пропуска "Верхний Ларс" на Границе России и Грузии собралась очередь из 2,3 тыс легковых машин длиной в 15 км, движение через таможенный пункт затруднено, - сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"На сегодняшний день на территории Северной Осетии наблюдается значительное скопление легковых транспортных средств, прибывших в республику и ожидающих своей очереди для проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс", - всего порядка 2 300 единиц", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Полицейские Северной Осетии призывали граждан воздержаться от поездок в Грузию, а для обеспечения безопасности дорожного движения руководство МВД по Северной Осетии приняло решение увеличить наряды ДПС.