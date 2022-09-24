Исследование: Кавказ лидирует в стране по неформальной занятости населения

24 сен. 18:29

Республики Северного Кавказа вошли в число регионов с самым высоким уровнем неформальной занятости, в среднем по СКФО она составляет 42,6% или свыше 1800 тыс человек.

Как подсчитали в агентстве FinExpertiza, наивысший уровень "теневой" занятости зафиксирован в Ингушетии (56,6% от всех работников), Дагестане (48,6%), в Чечне (45,4%), в Кабардино-Балкарии (45,3%), Карачаево-Черкесии (42,5%), Северной Осетии (36,1%), на Ставрополье (34,2%), - передает "АиФ-Ставрополье".

Также самые большие по численности населения регионы СКФО - Ставропольский край и Дагестан - вошли и в пятерку регионов по абсолютному количеству работающих в "тени": Краснодарский край - 731 тыс человек, Дагестан - 609 тыс человек, Ростовская область - 492 тыс человек, Башкортостан - 454 тыс человек, Ставропольский край - 452 тыс человек.

Как полагают эксперты, неформальная занятость характерна для регионов с низкими доходами, высокой безработицей и напряженной ситуацией на рынке труда.