Сочи готов перепрофилироваться из города-курорта в город-госпиталь

24 сен. 18:14

В случае необходимости кубанский Сочи может стать госпиталем, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Курорт готов стать городом-госпиталем. При необходимости медицинские и оздоровительные учреждения будут готовы принять военных. Вопрос резерва мест уже прорабатывается, - отметил Копайгородский, поведав, что городские власти готовы оказать содействие в организации дополнительных мобилизационных пунктов.

В городе уже сократили количество развлекательных событий и будут проводить больше патриотических мероприятий, - добавил глава Сочи.