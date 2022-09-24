Из Ташкента в Ходжикент начали ходить скоростные пригородные электропоезда

24 сен. 17:58

Власти Узбекистана запустили скоростные пригородные электропоезда по маршруту "Ташкент – Чирчик – Ходжикент".

Поезда курсируют каждую субботу и воскресенье. Благодаря оптимизации расписания, общее время в пути сократилось на 1 час, время движения электропоезда на перегоне "Ташкент – Чирчик" уменьшилось на 45 минут, на перегоне "Чирчик – Ходжикент" – на 15 минут, - передает Podrobno.uz.

В ближайшей перспективе после закупки новых и современных электропоездов количество рейсов будет увеличено, и поезда пригородного сообщения начнут курсировать и в будние дни.