СМИ: Турция готова торговать с Россией по бартеру

24 сен. 17:45

В случае закрытия платежных систем и санкционного давления Турция рассматривает возможность бартерной торговли с РФ, - пишет турецкая газета Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров (TİM).

Президент Ассамблеи экспортеров Турции на вопрос о торговых операциях с РФ дал понять, что даже если санкции будут продлены, проблем в торговле между двумя странами не будет - на повестке дня стоит вопрос о продолжении торговли даже по бартеру.

"Если платежные системы будут абсолютно закрыты, то может появиться возможность бартерного обмена турецких товаров в обмен на закупаемую в России энергию", - пишет издание, передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции, хотя США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы.