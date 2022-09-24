Президент РФ подписал закон о единых общеобразовательных программах

24 сен. 17:30

Президент России Владимир Путин сегодня подписал федеральный закон, по которому предусматривается введение единых общеобразовательных программ в школах, а также введение полномочий Минпросвещения РФ на госзаказы и пособий для учебных заведений, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения. Такой "золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания, - передает РИА Новости.

Согласно закону, такие программы будут утверждены до 1 января 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года. Обязательными станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" при реализации образовательной программы начального общего образования, и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.