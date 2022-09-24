Туркменистан празднует День независимости

24 сен. 17:14

Народ Туркменистана сегодня отмечает День независимости. 27 октября 1991 года Верховный Совет Туркменской ССР принял закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана", таким образом республика стала одной из последних на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет. В 2018 году День независимости был перенесен на месяц назад - на 27 сентября.

В День независимости Туркменистана по всей стране проходят массовые народные гуляния. Уже сложилась традиция, в преддверии праздника награждать выдающихся граждан Туркмении - деятелей культуры, искусства, спорта, политики. В стране уже открывают новые здания, строительство которых завершили точно к этой дате, экс-президент презентовал новую книгу, а Ашхабаду "подарили" 150 такси. Во многих населенных пунктах страны проводятся праздничные мероприятия и концерты. Также традиционными стали салюты и фейерверки в честь обретения независимости.

С праздником народ страны и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В своем поздравительном письме он написал: "Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости.

Нас радует то, что сегодня братский Туркменистан идет по пути стабильного и динамичного развития и добивается больших успехов в политической, экономической, социальной и других сферах.

Воля наших народов, которые связаны друг с другом общими нравственными ценностями, религиозно-культурными корнями, на всем протяжении истории проживавших в условиях добрососедства и взаимопонимания, составляет основу азербайджано-туркменских связей. Вызывает удовлетворение то, что наши двусторонние и многосторонние отношения за последние тридцать лет развивались по восходящей линии и вышли на нынешний уровень стратегического партнерства. Мы придаем особое значение всестороннему развитию наших связей.

Уверен, что, используя имеющиеся возможности, мы добьемся дальнейшего углубления дружественных отношений между нашими странами, как двустороннего, так и многостороннего взаимного эффективного сотрудничества с богатым потенциалом.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Туркменистана – постоянного мира и благоcостояния", - говорится в поздравлении.