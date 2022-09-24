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Иран на треть нарастил товарооборот со странами ШОС

Иран на треть нарастил товарооборот со странами ШОС

Объем товарооборота между Ираном и странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за первый квартал текущего иранского календарного года, который начался 21 марта 2022 года, увеличился почти на треть, - рассказал директор Управления изучения финансового и коммерческого рынка министерства экономики страны Маджид Карими.

Несырьевой неэнергетический товарооборот Ирана с 11 государствами-членами ШОС в первый квартал достиг $9,85 млрд, что на 29% больше, чем показатель годом ранее.

Его экспорт в страны-члены ШОС составил $5,5 млрд, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт из ШОС составил $4,35 млрд, увеличившись на 41%, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Этой весной список экспортных направлений Ирана среди стран-членов ШОС возглавляли Китай, Индия, Афганистан, Пакистан, Россия и Узбекистан.

Очень важно, что в ШОС входят Китай и Россия - два постоянных члена Совета Безопасности ООН и Индия в качестве страны с развивающейся экономикой, что придает значимость вступлению Ирана в региональную организацию, - добавил Карими.

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