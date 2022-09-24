В Ташкенте дан старт Кубку Центральной Азии по интеллектуальной игре "Заковат"

24 сен. 16:43

Сегодня в столице Узбекистана начался первый в истории Кубок Центральной Азии по спортивной версии интеллектуальной игры "Заковат", - передает пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В соревновании принимают участие 48 команд из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. Призовой фонд турнира составляет 200 млн суммов, 100 млн из которых получит команда, занявшая 1 место, 60 млн – 2 место и 40 млн – третье место, - передает Sputnik Узбекистан.

Главный приз турнира – это кубок. Его разыграют отдельно в борьбе между командами, занявшими первых два призовых места.

Сегодня в рамках турнира проходят квалификационные игры, по итогам которых определят восемь команд, которые завтра выступят в борьбе за главные призы.