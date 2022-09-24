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Михаил Мизинцев стал заместителем министра обороны

Михаил Мизинцев. Скриншот видео Минобороны РФ

Назначен новый заместитель министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению – им стал генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее эту должность занимал Дмитрий Булгаков, он был уволен в связи с переходом на другую работу, - передает ТАСС.

Михаил Мизинцев родился в 1962 году. С 1980 по 1984 год был курсантом Киевского высшего общевойскового командного училища. Занимал должности в различных группах войск и военных округах, в Генеральном штабе ВС РФ, штабах Северо-Кавказского и Московского военных округов. С 2014 года занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.

ФОТО Михаил Мизинцев. Скриншот видео Минобороны РФ
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