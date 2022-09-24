Взрыв газа снес частный дом в Сакском районе Крыма

24 сен. 16:13

Сегодня утром в Сакском районе Крыма произошел хлопок газа, полностью разрушен двухэтажный частный дом, есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"24 сентября в 06:02 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в селе Суворово. Два человека пострадали, их вытащили из-под завала и госпитализировали в больницу", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Пресс-служба прокуратуры Крыма уже начала проверку по факту происшествия.