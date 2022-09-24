Гроссмейстер из Азербайджана заявлен участником Международного турнира

24 сен. 15:45

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов будет участвовать в Международном турнире по быстрым шахматам среди гроссмейстеров "Шахматные звезды-2022" в Москве. Кроме того, участвовать 10 выдающихся гроссмейстеров из России, Индии и Испании.

Турнир будет проходить с 29 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составит около $250 тыс.

Цель турнира – не только развитие шахмат как популярного вида спорта, но и проведение интеллектуального нетворкинга на международном уровне. Также особое внимание уделяется поддержке шахматных звезд будущего.