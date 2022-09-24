ЕС призвали серьезно относиться к ядерной угрозе РФ

24 сен. 15:25

Евросоюз должен серьезно относиться к возможности применения Россией ядерного оружия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьез. Сейчас, безусловно, опасный момент", - сказал он, комментируя BBC заявление, сделанное в среду президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время глава евродипломатии выразил мнение, что европейским странам следует продолжать поддерживать Украину, в том числе оружием, и не прекращать политику антироссийских санкций.