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Катар увеличит производство СПГ до 126 млн тонн

Катар увеличит производство СПГ до 126 млн тонн

Разработка южного участка Северного месторождения даст Катару возможность увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 126 млн т, заявил государственный министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Разработка южного сектора Северного месторождения позволит увеличить производство СПГ с 110 млн тонн до 126 млн тонн в год", - цитирует министра Al Jazeera.

По его словам, эмират "заключил несколько контрактов на строительство 60 сверхмощных танкеров-газовозов, другие соглашения на аренду и эксплуатацию подобных судов".

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