Катар увеличит производство СПГ до 126 млн тонн

24 сен. 14:09

Разработка южного участка Северного месторождения даст Катару возможность увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 126 млн т, заявил государственный министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Разработка южного сектора Северного месторождения позволит увеличить производство СПГ с 110 млн тонн до 126 млн тонн в год", - цитирует министра Al Jazeera.

По его словам, эмират "заключил несколько контрактов на строительство 60 сверхмощных танкеров-газовозов, другие соглашения на аренду и эксплуатацию подобных судов".