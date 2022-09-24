В Беларуси наложен запрет на вывоз зерна

24 сен. 13:36

В Беларуси еще на полгода запретили вывоз зерновых, это решение было принято советом министров.

Постановление опубликовано на национальном правовом портале. Решение вступает в силу с 24 сентября. Всего в перечне товаров 19 наименований, среди них – пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и прочие злаки.

Уточняется, что запрет не распространяется на зерно, вывозимое для оказания гуманитарной помощи или в качестве припасов, а также на зерно, следующее через территорию Беларуси транзитом.