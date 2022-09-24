Дизайнеры Адыгеи проведут дефиле в Стамбуле  

24 сен. 13:30

Дизайнеры одежды из Адыгеи представят свои этнические коллекции на Неделе Этномоды в Стамбуле в конце ноября. Об этом рассказала куратор платформы по продвижению молодых дизайнеров и фестивально-конкурсного движения "Этномода", доктор филологических наук, профессор Адыгейского госуниверситета Сусанна Макерова.

По ее словам, проект был представлен в новом ключе на совместном интенсиве Intensive ERD#8 и сообщества Etnomoda/Art Community, сформированного, в первую очередь, на базе Адыгейского госуниверситета.

"Целью проекта является демонстрация потенциала российских дизайнеров, синергия идей в межкультурном пространстве, привлечение инвесторов для развития отрасли, создание и продвижение совместных брендов", - цитирует собеседницу ТАСС.