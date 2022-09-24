Что в новом антироссийском санкционном пакете ЕС?

24 сен. 13:06

В новый пакет санкций Евросоюза могут войти торговые ограничения и расширение персональных санкций, пишет со ссылкой на источнике Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Евросоюз также разрабатывает ограничения, которые касаются поставки технологий и компонентов, но особых аппетитов к этим позициям у членов Евросоюза в настоящее время не наблюдается, так как наибольшее внимание будет уделяться уже введенным ограничениям, а также мониторингу по соблюдению санкционных мер.

Уточняется, что также в ЕС будет обсуждаться возможность корректировки уже введенных рестрикций, направленных против развития российской нефтяной промышленности.

Ранее введение очередных антироссийских санкций анонсировал глава еродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, ЕС собирается ввести новые антироссийские санкции в отношении руководства страны и людей, причастных к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Боррель отметил, что список тех, кого подвергнут санкциям, пока не составлен, но "дополнительные ограничительные меры против РФ будут представлены максимально быстро".