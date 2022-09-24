В Грузии открывается фестиваль Вирсаладзе

24 сен. 12:36

Телавский международный музыкальный фестиваль, основательницей которого является пианистка Элисо Вирсаладзе, открывается в Телави в субботу, 24 сентября и продлится до 1 октября.

Как сообщают организаторы, на фестивале выступят выдающиеся пианисты – Элисо Вирсаладзе и вьетнамец Данг Тхай Шон, а также лауреаты международных конкурсов – скрипачи Стелла Чен (США), Тимоти Чой (США, Канада) и Андрей Баранов (Россия), виолончелисты Алексей Шадрин (Украина), Александр Рудин и Александр Рамм (Россия).

Также пройдет выступление фестивального оркестра, в состав которого войдут Тбилисский государственный камерный оркестр "Грузинская симфониетта", Грузинский национальный симфонический оркестр им. Е. Мичеладзе, оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили и музыканты, приглашенные из-за рубежа. Дирижер – Ариэль Цукерман.

Также музыканты из разных стран проведут мастер-классы для студентов и учеников.