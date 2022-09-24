Энергокризис угрожает внутренней безопасности Германии

24 сен. 12:19

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) выпустило предупреждение, в котором говорится о том, что внутренняя безопасность страны находится под угрозой из-за энергетического кризиса и высокого уровня инфляции.

Отмечается, что Федеральное ведомство по уголовным делам ожидает, что возникнет ситуация, аналогичная протестам против ограничительных мер, введенных для сдерживания темпов распространения коронавируса в начале пандемии, "если значительная часть населения почувствует или действительно попадет в условия, угрожающие существованию, в результате принятия политических решений", передает ТАСС.

Также не исключаются возможные захваты и блокады энергокомпаний и предприятий оборонной промышленности со стороны левых сил, преступления против политиков и лиц, принимающих решения, со стороны правых.