Четверо возможных террористов задержаны израильскими военными на Западном берегу

24 сен. 12:06

Армия Израиля заявила о нейтрализации четырех подозреваемых в причастности к терроризму палестинцев, которые были задержаны в ходе рейдов в районе Западного берега реки Иордан, информирует пресс-служба ведомства.

"Подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции провели контртеррористические операции в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии, за ночь по подозрению в причастности к террористической деятельности задержаны четыре человека. Подозреваемые переданы силам безопасности для дальнейших разбирательств", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в ходе рейда в лагере палестинских беженцев Балата подозреваемые открыли огонь по военнослужащим, пострадавших с израильской стороны нет.