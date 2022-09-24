В РФ за сутки госпитализировали 3528 человек с ковидом

24 сен. 11:55

За минувшие сутки в России было госпитализировано 3528 человек с COVID-19, на 9,9% меньше, чем накануне, выздоровели 58 412.

"По состоянию на 24 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 528 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,9% ... Выздоровело за сутки 58 412 человек, или на 1,4% больше в сравнении с 23 сентября 2022 годом", - сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Рост числа госпитализаций произошел в 31 субъекте, снижение - в 50 регионах, ситуация не изменилась в четырех субъектах страны.