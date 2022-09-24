Москву затопило на 13 мм

24 сен. 11:24

Около 13 мм осадков выпало в Москве за прошедшую ночь субботы, что составляет 1/5 часть от месячной нормы сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"На текущий момент в Москве уже выпало 13 миллиметров осадков, что составляет 1/5 часть от сентябрьской нормы, а на территории Московской области циклон вылил более половины от месячной нормы сентября", - цитирует собеседника РИА Новости.

Также собеседник агентства отметил, что сегодня погоду в столице будет определять центральная часть активного южного циклона. Будет облачно, пройдут дожди, временами сильные.